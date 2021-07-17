Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +31 градуса
В субботу, 17 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, локально град.
Ветер северо-западный умеренный, ночью при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, днем локально шквалистые усиления до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +26 до +31 градуса. В Казани — от +28 °С до +30 °С.
В Татарстане сейчас температура воздуха на 4-5 градусов выше нормы: днем она достигает +30 градусов, ночью — +20 градусов. Такая погода аномальна, но не экстремальна, заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.
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