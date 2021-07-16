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Транспортная прокуратура проверила АО «ЮВТ Аэро» — компания должна устранить нарушения

17:56, 16.07.2021 1
Транспортная прокуратура проверила АО «ЮВТ Аэро» — компания должна устранить нарушения
Фото: Максим Платонов

Камской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей авиакомпанией АО «ЮВТ Аэро». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авиакомпания допустила шесть задержек рейсов с мая этого года из-за технической неисправности и позднего прибытия воздушных судов. Руководителю авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

В мае девять направлений из аэропортов Татарстана вошли в перечень субсидируемых авиаперевозок по итогам проведенных комиссий в Росавиации. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Список субсидируемых дополнили рейсы из Бугульмы в Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Ноябрьск, Усинск авиакомпании «ЮВТ Аэро».

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:13
    Авиакомпанию Nordwind с опозданиями в Симферополь не хотите проверить, Прокуратура? Или зубов нет?
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