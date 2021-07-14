Три казанских вуза оказались в топе университетов России по успешности трудоустройства выпускников

Фото: Максим Платонов

В рейтинге лучших университетов России по успешности трудоустройства выпускников оказались три казанских университета, согласно данным hh.ru.



Эксперты анализировали 3,9 млн резюме соискателей с высшим образованием, представленных в течение 2020 — первого полугодия 2021 года из 300 российских вузов с численностью от 3 тысяч студентов (за исключением вузов Москвы и военных учебных заведений). Анализировались зарплатные ожидания выпускников разных лет и доля управленцев и представителей высшего менеджмента среди общего числа соискателей в вузе.

На восьмом месте оказался Казанский (Приволжский) федеральный университет. Средние ожидаемые зарплаты выпускников КФУ составляют 48,5 тыс. рублей, а доля выпускников, претендующих на позиции высшего менеджмента, — 3%. В рейтинге университет получил 115,3 балла.

На 34-м месте еще один университет из столицы РТ — Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева. Зарплатные ожидания выпускников — 59,9 тыс. рублей, а доля управленцев — 3,7%. Балл вуза — 109,1.

Фото: Анна Сейтумерова

В топ-100 попал и Казанский национальный исследовательский технологический университет — он на 74-м месте с баллом 104,2. Средние ожидания по зарплате здесь составляют 47,8 тыс. рублей, а доля управленцев — 2,9%.

Доля иностранных и иногородних студентов в казанских вузах в три раза превышает число местных. Более 166 тысяч студентов по итогам прошлого учебного года получают образование в 30 высших и 32 профессиональных образовательных организациях Казани.

Маргарита Головатенко