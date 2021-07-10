Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +32 градусов
В субботу, 10 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером кратковременный дождь, местами сильный; в отдельных районах гроза, локально град.
Ветер северо-западный, северный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, локально шквал до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +27 до +32 градусов. В Казани — от +30 °С до +32 °С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +29—31 градуса.Общество Татарстан
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