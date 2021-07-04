В Гидрометцентре России спрогнозировали дефицит осадков в июле в Поволжье
Погода в июле на большей части территории России будет теплой. В Поволжье, Магаданской области, на Урале, Чукотке, юге Хабаровского края во второй месяц лета ожидается дефицит осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— На большей части территории страны температура будет выше нормы, особенно выделяются в прогнозе европейская часть России и Якутия, — передает его слова ТАСС.
При этом аномальное количество дождей прогнозируется в четырех российских регионах: в Иркутской области, в Бурятии, на севере Красноярского края и Якутии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым