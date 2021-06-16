Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре в Татарстане 17 июня

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий 17 июня.

Ночью в Казани и в целом по Татарстану ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15—20 м/с, локально град. Завтра днем возможны усиления северо-западного ветра порывами до 15 м/с.

Накануне завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что погода на протяжении трех летних месяцев на территории Татарстана ожидается в пределах нормы — и температура, и осадки. Среднесуточная температура должна быть на уровне 18—19 градусов, но она выше, заметил спикер, на 4 градуса Цельсия. В июле, по его подсчетам, среднесуточная температура ожидается в пределах 20 градусов тепла, а осадки составят порядка 70 мм.