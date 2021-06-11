Директор NASA назвал сотрудничество России и США в космосе уникальным
Глава NASA Билл Нельсон назвал сотрудничество России и США в космосе уникальным и исключительным, сообщает RT со ссылкой на газету Politico.
Россия и США могут мирно сотрудничать друг с другом в космической области независимо от того, какое соперничество между двумя странами на Земле, сказал Нельсон и отметил, что ему не хотелось бы, чтобы партнерство с Россией в космосе прекратилось.
Ранее в NASA заявляли о планах в 2028—2030 годах направить две миссии для изучения Венеры.
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