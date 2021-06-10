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Следователи требуют арестовать блогера Юрия Хованского

12:56, 10.06.2021
Следователи требуют арестовать блогера Юрия Хованского
Фото: vk.com/hova

Следователи требуют арестовать блогера Юрия Хованского. Соответствующее ходатайство следствия зарегистрировал суд, сообщает ТАСС.

Судебное заседание назначено на 15.00.

Вчера следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили в отношении Хованского уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

Видео с его задержанием опубликовал Следком — блогер признал свою вину на камеру. По данным следствия, подозреваемый в прошлом году исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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