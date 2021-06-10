Следователи требуют арестовать блогера Юрия Хованского
Следователи требуют арестовать блогера Юрия Хованского. Соответствующее ходатайство следствия зарегистрировал суд, сообщает ТАСС.
Судебное заседание назначено на 15.00.
Вчера следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили в отношении Хованского уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.
Видео с его задержанием опубликовал Следком — блогер признал свою вину на камеру. По данным следствия, подозреваемый в прошлом году исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.
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