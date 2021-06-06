Минниханов возложил цветы к памятнику Пушкина в Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Александра Пушкина в Казани. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
В церемонии возложения цветов приняли участие руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, представители творческой интеллигенции.
Мероприятия, посвященные 222-летию со дня рождения Александра Пушкина проходят в Татарстане с 1 по 6 июня.
Утром Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем русского языка, который отмечается сегодня, 6 июня, в день рождения Пушкина. Президент выпустил сразу два поздравления: официальное обращение и, по своей традиции, ролик в «Инстаграме».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым