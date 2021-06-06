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Минниханов возложил цветы к памятнику Пушкина в Казани

12:10, 06.06.2021
Минниханов возложил цветы к памятнику Пушкина в Казани
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Александра Пушкина в Казани. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В церемонии возложения цветов приняли участие руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, представители творческой интеллигенции.

Мероприятия, посвященные 222-летию со дня рождения Александра Пушкина проходят в Татарстане с 1 по 6 июня.

Утром Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем русского языка, который отмечается сегодня, 6 июня, в день рождения Пушкина. Президент выпустил сразу два поздравления: официальное обращение и, по своей традиции, ролик в «Инстаграме».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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