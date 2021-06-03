В Приволжском районе Казани жители поселков временно останутся без воды

В некоторых домах Приволжского района Казани 4 июня временно отключат водоснабжение. Будут проходить работы по замене запорной арматуры на сетях водопровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.



С 9.00 4 июня до 5.00 5 июня отключат воду в поселке Кояшлы по улицам Г. Рахимкулова, Н. Даули, Н. Фешина, С. Максуди и Ф. Ахметова, а также по адресу: улица Чернопрудная, 12 (детский сад №79). Кроме того, отключение затронет поселок Петровский.

фото: kzn.ru

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

В некоторых домах Ново-Савиновского района Казани почти на сутки отключат воду. Причина отключения — работы по подключению водопровода многоквартирного дома по улице Октябрьской.

Алексей Нечаев