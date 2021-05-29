В Казань впервые прибыл «Паром Памяти» — видео

Фото: скриншот

В Казань впервые прибыл «Паром памяти». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Паром прибыл всего на несколько часов. Он состоит из 16 понтонов, на нем находится мини-музей инженерных войск.

Переход по речным путям проходит в рамках акции в честь 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны.



Понтонные подразделения пройдут по шести рекам — Оке, Волге, Северскому Донцу, Дону, Белой и Каме. Протяженность маршрута составит 5 тыс. километров. Три парома в разное время стартовали из Мурома, Уфы, Каминска-Шахтинского.

Каждое понтонное подразделение проведет специальные тактические учения. Встретятся они в городе-герое Волгограде 22 июня.

