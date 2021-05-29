В Казани на перекрестке умер водитель автомобиля
В Казани на перекрестке улиц Краснококшайской и Баруди умер водитель автомобиля. Труп человека обнаружили в салоне, сообщает телеканал «Татарстан 24».
Отмечается, что автомобиль не поехал после того, как загорелся зеленый сигнал светофора. Умершего пенсионера обнаружил таксист. В аптечке мужчины нашли корвалол и валидол — предположительно, у него были проблемы с сердцем.
На место инцидента прибыли полицейские и медики. Подробности устанавливаются.
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