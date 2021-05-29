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В Казани на перекрестке умер водитель автомобиля

11:55, 29.05.2021 1
В Казани на перекрестке умер водитель автомобиля
Фото: Максим Платонов

В Казани на перекрестке улиц Краснококшайской и Баруди умер водитель автомобиля. Труп человека обнаружили в салоне, сообщает телеканал «Татарстан 24».

Отмечается, что автомобиль не поехал после того, как загорелся зеленый сигнал светофора. Умершего пенсионера обнаружил таксист. В аптечке мужчины нашли корвалол и валидол — предположительно, у него были проблемы с сердцем.

На место инцидента прибыли полицейские и медики. Подробности устанавливаются.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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  • Анонимно 29 май
    Царствие небесное.
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