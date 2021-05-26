«Созвездие-Йолдызлык» проведет в Казани представление в цирке с бесплатным мороженым

В казанском цирке 1 июня пройдет праздничный концерт лауреатов и победителей XXI ежегодного открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык».

На празднике зрителей ждут выступления юных артистов, развлечения в виде ростовых кукол и мыльных пузырей. Каждому гостю вручат в подарок бесплатное мороженое.

Фото: пресс-служба «Созвездия-Йолдызлык»



В День защиты детей, первые лица республики вручат 40 лауреатам и победителям фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» 2021 года специальные государственные стипендии.

Продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов рассказал, что это первый подобный проект, реализуемый фестивальным движением по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.

Вход на концерт свободный, однако количество мест ограничено. Предварительная регистрация по телефонам: 238-00-63, 238-43-17. Мероприятие пройдет с учетом всех санитарных требований. Концерт начнется в 18.00.

На празднике в цирке представят лучшие номера фестиваля этого года. Лауреаты и победители «Созвездия-Йолдызлык» покажут эстрадные номера и композиции. Завершится мероприятие совместным исполнением гимна фестиваля, песней «Дискотека Солнца».

6 мая на заключительном гала-концерте XXI открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» объявили имена победителей. Ими стали ансамбль танца «Татарстан» из Набережных Челнов и вокальный дуэт из Казани — Миляуша Нугманова и Инсаф Ганибаев.