Метшин предложил создать структуру, контролирующую торговлю в парках Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать на базе дирекции парков и скверов структуру, которая контролировала бы организацию торговли в общественных пространствах. Об этом сообщает исполком.

В новом сезоне в 19 парках Казани планируется разместить 73 объекта нестационарной торговли. Однако часто в парках встречаются точки несанкционированной торговли. Для контроля мэр поручил проработать вопрос о создании отдельной структуры в дирекции.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее дирекция парков и скверов попросила казанцев не воровать пакеты из дог-боксов: они предназначены для сбора фекалий собак.

Ольга Плешкова