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Метшин предложил создать структуру, контролирующую торговлю в парках Казани

11:52, 25.05.2021 5
Метшин предложил создать структуру, контролирующую торговлю в парках Казани
Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать на базе дирекции парков и скверов структуру, которая контролировала бы организацию торговли в общественных пространствах. Об этом сообщает исполком.

В новом сезоне в 19 парках Казани планируется разместить 73 объекта нестационарной торговли. Однако часто в парках встречаются точки несанкционированной торговли. Для контроля мэр поручил проработать вопрос о создании отдельной структуры в дирекции.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее дирекция парков и скверов попросила казанцев не воровать пакеты из дог-боксов: они предназначены для сбора фекалий собак.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 25 май
    Всё правильно, пускай налоги платят.
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  • Анонимно 25 май
    Не тем занят. Есть дела насущные не терпящие отлагательств.
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    Анонимно 25 май
    это какие? Один человек не может разорваться, для этого и есть команда в исполкоме. Сейчас сезон и мсб крайне важно решить вопрос с торговлей в парках
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  • Анонимно 25 май
    несанкционированная торговля не так часто встречается.
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    Анонимно 25 май
    Тем не менее, торговля одна из тех отраслей, где контроль крайне важен, а то начнется хаос.
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