В Татарстане при опрокидывании ВАЗа в кювет погиб мужчина

В Камско-Устьинском районе Татарстана в результате опрокидывания автомобиля погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

Авария произошла 24 мая в 15.30. На 7 км дороги Красновидово — Сюкеево — Большая Янгасала водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны села Сюкеево в направлении села Красновидово, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Он опрокинулся в кювет встречного направления дороги.

Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Два пассажира 1988 и 1984 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Ранее в Татарстане вертолет санавиации РКБ впервые забрал пострадавшего с места ДТП прямо в клинику. Раньше воздушное судно забирало пострадавших из ближайшей ЦРБ.

Ольга Плешкова