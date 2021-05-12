Компаниям спишут около 430 миллиардов рублей льготных кредитов — Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российскому малому и среднему бизнесу спишут по антикризисной программе льготных ссуд под 2% около 430 миллиардов рублей. Об этом он заявил на ежегодном отчете в Доме правительства.

Премьер добавил, что программа «ФОТ 2.0», введенная в июне 2020 года, предусматривала полное списание долга, если компания сохранит не менее 90% коллектива. Эти меры обеспечили сохранение около 5,5 млн рабочих мест. Принять участие в программе смогли около 230 тысяч предприятий.

Ранее в России упростили процедуру назначения льгот и пособий. Регионы теперь могут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая позволяет оказывать меры социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению.

Ольга Плешкова