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Компаниям спишут около 430 миллиардов рублей льготных кредитов — Мишустин

15:43, 12.05.2021
Компаниям спишут около 430 миллиардов рублей льготных кредитов — Мишустин
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российскому малому и среднему бизнесу спишут по антикризисной программе льготных ссуд под 2% около 430 миллиардов рублей. Об этом он заявил на ежегодном отчете в Доме правительства.

Премьер добавил, что программа «ФОТ 2.0», введенная в июне 2020 года, предусматривала полное списание долга, если компания сохранит не менее 90% коллектива. Эти меры обеспечили сохранение около 5,5 млн рабочих мест. Принять участие в программе смогли около 230 тысяч предприятий.

Ранее в России упростили процедуру назначения льгот и пособий. Регионы теперь могут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая позволяет оказывать меры социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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