Весенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани завтра будут работать последний день

В Казани завершаются весенние сельскохозяйственные ярмарки. Завтра последний день, когда фермерские продукты можно будет купить по ценам ниже среднерыночных.

Работать рынки будут с 6.00 до 13.00 на 15 площадках:



Авиастроительный район: пересечение улиц Беломорской и Гудованцева, Ленинградская (возле дома №27), Дементьева (возле дома №7).

Вахитовский район: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

Кировский район: Батыршина (возле дома №20), Революционная (возле дома №12), Краснококшайская (возле дома №150/2).

Московский район: Шамиля Усманова (возле дома №1).

Ново-Савиновский район:. Академика Лаврентьева (возле дома №10), пр. Х. Ямашева, 71а.

Приволжский район: Рихарда Зорге, 66, корп.1, Юлиуса Фучика (возле дома №72).

Советский район, Аграрная, 2 (ОАО «Агропромышленный парк «Казань»), Липатова, 7, Закиева, 12.

Также по просьбе жителей ЖК «Салават купере» ярмарки развернут на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново и в технополисе «Новая Тура» Зеленодольского района.

Ранее ярмарки состоялись 3 апреля и 10 апреля.



Ольга Плешкова