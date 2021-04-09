Завтра в Казани пройдут сельхозярмарки — адреса всех площадок
В субботу, 10 апреля, в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет открыта с 06.00 до 13.00.
Продукты и товары предоставят сельхозтоваропроизводители из муниципальных районов и предприятия агропромышленного комплекса.
Купить фермерские продукты можно на 15 площадках:
- Авиастроительный район: пересечение улиц Беломорской и Гудованцева, ул. Ленинградская (возле дома №27), ул. Дементьева (возле дома №7).
- Вахитовский район: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
- Кировский район: ул. Батыршина (возле дома №20), ул. Революционная (возле дома №12), ул. Краснококшайская (возле дома №150/2).
- Московский район: ул. Шамиля Усманова (возле дома №1).
- Ново-Савиновский район: ул. Академика Лаврентьева (возле дома №10), пр. Х. Ямашева, 71а.
- Приволжский район: ул. Рихарда Зорге, 66, корп.1, ул. Юлиуса Фучика (возле дома №72).
- Советский район, ул. Аграрная, 2 (ОАО «Агропромышленный парк «Казань»), ул. Липатова, 7, ул. Закиева, 12.
Также по просьбе жителей ЖК «Салават купере» ярмарки будут организованы на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново и в технополисе «Новая Тура» Зеленодольского района.
Ранее ярмарки состоялись 3 апреля.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым