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Завтра в Казани пройдут сельхозярмарки — адреса всех площадок

10:59, 09.04.2021
Завтра в Казани пройдут сельхозярмарки — адреса всех площадок
Фото: kzn.ru

В субботу, 10 апреля, в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет открыта с 06.00 до 13.00.

Продукты и товары предоставят сельхозтоваропроизводители из муниципальных районов и предприятия агропромышленного комплекса.

Купить фермерские продукты можно на 15 площадках:

  • Авиастроительный район: пересечение улиц Беломорской и Гудованцева, ул. Ленинградская (возле дома №27), ул. Дементьева (возле дома №7).
  • Вахитовский район: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
  • Кировский район: ул. Батыршина (возле дома №20), ул. Революционная (возле дома №12), ул. Краснококшайская (возле дома №150/2).
  • Московский район: ул. Шамиля Усманова (возле дома №1).
  • Ново-Савиновский район: ул. Академика Лаврентьева (возле дома №10), пр. Х. Ямашева, 71а.
  • Приволжский район: ул. Рихарда Зорге, 66, корп.1, ул. Юлиуса Фучика (возле дома №72).
  • Советский район, ул. Аграрная, 2 (ОАО «Агропромышленный парк «Казань»), ул. Липатова, 7, ул. Закиева, 12.

Также по просьбе жителей ЖК «Салават купере» ярмарки будут организованы на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново и в технополисе «Новая Тура» Зеленодольского района.

Ранее ярмарки состоялись 3 апреля.

Алексей Нечаев
ОбществоПромышленностьАгропром Татарстан
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