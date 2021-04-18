В Зеленодольске спасли провалившегося в подвал мужчину

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Зеленодольске спасатели пришли на помощь провалившемуся в подвал мужчине. Он упал на глубину 2,5 метра, потерял сознание, очевидцы не могли его вытащить самостоятельно.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану, 47-летний мужчина спускался по металлической лестнице в подвал пятиэтажного жилого дома, упал на глубину 2,5 метра и потерял сознание. Очевидцы не смогли его поднять. В ведомстве добавили, что присутствовала угроза жизни и здоровью мужчины.

Пострадавшего извлекли прибывшие пожарные 34 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГУ МЧС РФ по РТ. Его вытаскивали с помощью веревок и специального спинального щита, используемого при спасении людей на ДТП.

Медики рассказали, что мужчина получил перелом костей таза. Его госпитализировали.

Ранее в Казани спасатели эвакуировали с Волги рыбака, у которого случился инсульт.

Ольга Плешкова