Стало известно, откуда сегодня в Казани будут вывозить снег

В Казани сегодня на уборку улиц вышли 285 дорожных рабочих и 251 единица специальной техники. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Коммунальные службы будут вывозить снег с улиц: 1-й Азинской, 1-й Владимирской, 1 Мая, 2-й Ленинградской, Авиахим, Аграрной, Алексеева, Амирхана, Баумана, Богатырева, Бутлерова, Взлетной, Восстания, Галеева, Гвардейской, Губкина, Декабристов, Дементьева, Дорожной, Ершова, Жиганова, Журналистов, Зорге, Искра, Каспийской, Кирпичникова, Красикова, Красной Позиции, Кул Гали, Кутуя, Лесной, Липатова, Лумумбы, Машиностроителей, Нагорной, Ноксинский спуск, Павлова, Павлюхина, Петербургской, Полушкина, Поперечно-Азинской, Профсоюзной, Саид-Галеева, Сайдашева, Сеченова, Советской, Таежной, Тверской, Тихомирнова, Торфяной, Фучика, Халезова, Халтурина, Чапаева, Четаева, Шоссейной, Шуртыгина, а также проспектов Камалеева, Ямашева, Мамадышского, Оренбургского и Сибирского трактов и других участков дорог.

Фото: kzn.ru

Всего за сутки было вывезено более 5,6 тыс. тонн снега, в уборке города было задействовано 580 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих. С начала зимы рабочие свезли больше 916 тыс. тонн снега.

Напомним, что, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 22 и 23 марта, в республике пройдет небольшой снег. Днем температура составит 0... +3° 22 марта и 0... +5° 23 марта.

Ольга Плешкова