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В Британии назвали ракету США, способную за 20 минут ударить по Москве

17:09, 18.03.2021

В США планируют протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука. Как пишет Daily Express, Америка намерена бросить вызов России и Китаю. Новое оружие способно долететь до Москвы меньше чем за 20 минут, до Пекина — за полчаса.

В опубликованном ВВС США пресс-релизе сообщается, испытания пройдут в ближайшие 30 дней. Ракета уже находится на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии, она установлена на бомбардировщике В-52Н «Стратофортресс».

Журналисты предположили, что речь идет о «супер-пупер» ракете, о которой говорил экс-президент США Дональд Трамп.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть
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