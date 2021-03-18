В Британии назвали ракету США, способную за 20 минут ударить по Москве

В США планируют протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука. Как пишет Daily Express , Америка намерена бросить вызов России и Китаю. Новое оружие способно долететь до Москвы меньше чем за 20 минут, до Пекина — за полчаса.

В опубликованном ВВС США пресс-релизе сообщается, испытания пройдут в ближайшие 30 дней. Ракета уже находится на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии, она установлена на бомбардировщике В-52Н «Стратофортресс».

Журналисты предположили, что речь идет о «супер-пупер» ракете, о которой говорил экс-президент США Дональд Трамп.



Ольга Плешкова