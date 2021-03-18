Минторг США расширяет торговые санкции против России
Министерство торговли США расширяет ограничения против России. Новые меры будут касаться экспорта, связанного с нацбезопасностью.
«Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию», — приводит слова из заявления RT.
Еще в заявлении сказано, что Минторг не позволит, чтобы Россия получила доступ к американским технологиям, которые «могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия».
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