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Минторг США расширяет торговые санкции против России

07:53, 18.03.2021
Минторг США расширяет торговые санкции против России
Фото: pnp.ru

Министерство торговли США расширяет ограничения против России. Новые меры будут касаться экспорта, связанного с нацбезопасностью.

«Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию», — приводит слова из заявления RT.

Еще в заявлении сказано, что Минторг не позволит, чтобы Россия получила доступ к американским технологиям, которые «могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия».

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПромышленность
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