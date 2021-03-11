В Казани в качестве безработных зарегистрировано чуть более 2% от общей рабочей силы города

На сегодняшний день в Казани в центрах занятости в качестве безработных зарегистрировано чуть более 2% от общей рабочей силы города — 13 188 человек. На начало января количество официально не трудоустроенных казанцев составляло 17 тысяч.

По данным директора Центра занятости населения Казани Тимура Муллина, пик регистрации безработицы в столице Татарстана зарегистрирован в IV квартале 2020 года — более 33 тыс. человек. Он отметил, что это связано с пандемией коронавируса и введенными на ее фоне ограничениями.

Муллин обратил внимание, что в текущем году около 20% нетрудоустроенных казанцев смогут пройти обучающие курсы. Также для горожан регулярно проводятся ярмарки вакансий, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров поручил центрам занятости обеспечить максимальное трудоустройство казанских школьников на время каникул. «Эту работу нужно организовать качественно», — добавил он.

По данным Минтруда РТ на 10 марта в Татарстане зарегистрировано 29 414 нетрудоустроенных, что на 635 человек меньше, чем неделей ранее. Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 1,45% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина