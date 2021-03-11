В Казани в качестве безработных зарегистрировано чуть более 2% от общей рабочей силы города
На сегодняшний день в Казани в центрах занятости в качестве безработных зарегистрировано чуть более 2% от общей рабочей силы города — 13 188 человек. На начало января количество официально не трудоустроенных казанцев составляло 17 тысяч.
По данным директора Центра занятости населения Казани Тимура Муллина, пик регистрации безработицы в столице Татарстана зарегистрирован в IV квартале 2020 года — более 33 тыс. человек. Он отметил, что это связано с пандемией коронавируса и введенными на ее фоне ограничениями.
Муллин обратил внимание, что в текущем году около 20% нетрудоустроенных казанцев смогут пройти обучающие курсы. Также для горожан регулярно проводятся ярмарки вакансий, сообщается на сайте мэрии Казани.
Замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров поручил центрам занятости обеспечить максимальное трудоустройство казанских школьников на время каникул. «Эту работу нужно организовать качественно», — добавил он.
По данным Минтруда РТ на 10 марта в Татарстане зарегистрировано 29 414 нетрудоустроенных, что на 635 человек меньше, чем неделей ранее. Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 1,45% от численности рабочей силы.
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