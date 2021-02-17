Михалков предложил лишать россиян гражданства за призывы к санкциям против страны

Актер и режиссер Никита Михалков предложил лишать гражданства россиян, которые призывает иностранные государства вводить санкции против России, пишет «Интерфакс».

Он обратил внимание, что указанная мера должна быть введена не для борьбы с инакомыслием и не для наказания людей, протестующих против беззакония, чиновничества, коррупции и других факторов.

«Но мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны», — уверен Михалков. Режиссер отметил, что возвращение статьи о лишении гражданства потребует четкого урегулирования во избежание злоупотребления ее применением.

Напомним, что в Советском Союзе лишить гражданства могли в исключительном случае по решению Президиума Верховного Совета СССР. Поводом могло послужить совершение человеком «действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР».

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На сегодняшний день согласно статье 6 Конституции России гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

Татьяна Демина