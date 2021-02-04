На уборку улиц в Казани ночью выйдут более 300 единиц спецтехники

В Казани в ночь на 5 февраля на уборку улиц от снега выйдут 39 дорожных рабочих и 317 единиц спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Вывоз снега запланирован с участков улиц: Амирхана, Баумана, Бехтерева, Восход, Габишева, Глушко, Годовикова, Даурская, Дементьева, Дубравная, Ершова, Кремлевская, Аделя Кутуя, Ломжинская, Лукина, Московская и других.

Фото: realnoevremya.ru

Дорожные службы напоминают казанцам о том, что не нужно парковать автомобили вдоль проезжей части дорог, поскольку они могут помешать работе спецтехники.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий ночью в пятницу 5 февраля. Ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, на дорогах — сильная гололедица.

