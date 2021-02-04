В Казани на видео попало ДТП с пешеходом на улице Петра Витера

В Казани на пешеходном переходе Петра Витера сегодня сбили пешехода. Произошедшее попало на видео.

60-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу недалеко от кольца у здания УФМС. Как видно на кадрах, водитель автомобиля Volkswagen не остановился на пешеходном переходе, а пешеход, в свою очередь, не посмотрел по сторонам, переходя дорогу в капюшоне.

На помощь пострадавшему кинулись другие участники дорожного движения, в том числе водитель Volkswagen. Судя по всему, именно он вызвал скорую помощь.

В результате наезда пешеход получил раны лица и травму головы. Медики скорой помощи доставили его в больницу.

Ранее Набережночелнинский городской суд приговорил местного жителя, который минувшим летом сбил четырех человек, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Мужчина, будучи нетрезвым, ехал на автомобиле Volvo S80 со скоростью не менее 100 км/ч.



Ольга Плешкова