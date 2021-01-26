В двух исправительных учреждениях Татарстана изменят режимы содержания осужденных

Два исправительных учреждения Татарстана изменят режим содержания осужденных. Соответствующий указ подписал Минюст 10 ноября 2020 года, сообщил на расширенном заседании коллегии УФСИН России по РТ его начальник Эдуард Хиалеев.

Изменения затронут казанскую исправительную колонию №18, куда в скором времени будут направлять осужденных, ранее отбывавших наказание. Лимит наполнения колонии-поселения составит 219 мест.

Фото: Екатерина Аблаева

Менделеевская исправительная колония общего режима №10 станет колонией строгого режима. В исправительной колонии №3, расположенной в селе Пановка Пестречинского района РТ, будут размещать лиц, которые ранее отбывали наказания в местах лишения свободы.



Также на заседании коллегии сообщили, что в следственных изоляторах Татарстана сохраняется перелимит.



Татьяна Демина