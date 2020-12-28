В Татарстане мужчину осудили за хранение 100 граммов пороха

В Алексеевском районе Татарстана мужчину осудили за незаконное хранение пороха в течение семи лет. Об этом сообщает прокуратура республики.

Мужчина с 2013 года незаконно хранил порох весом 110,5 грамма в своем доме в селе Саконы Алексеевского района. В июле 2020 года он добровольно выдал его сотрудникам полиции, которые прибыли к нему с обыском.

Свою вину он полностью признал. Суд приговорил его к году лишения свободы условно со штрафом в 10 тыс. рублей.



Приговор не вступил в законную силу.

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Ольга Плешкова