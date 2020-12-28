Главное о коронавирусе на 28 декабря: новый штамм опасен для детей, «ковидный» Санта в доме престарелых

Елка в Нижнекамске

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 105 новых случаев коронавируса. 22 человека госпитализированы, 83 лечатся дома.



Всего на 28 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 995 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 10 658 человек, в том числе 21 за минувшие сутки. За время пандемии умерли 185 человек.



COVID-госпиталю в Елабуге вручили сертификат на 600 тыс. рублей. Накануне госпиталь посетил глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Из-за коронавируса елка главы Нижнекамского района РТ прошла на открытом воздухе. В праздничном мероприятии приняли участие школьники-отличники, победители и призеры различных олимпиад и дети медработников, работающих с пациентами с COVID-19.



Больше 50 медработников в Набережных Челнах привились от коронавируса. Они продолжают работать после получения препарата.

В Набережных Челнах мужчину арестовали на 14 суток после того, как он высморкался в медицинскую маску, предложенную сотрудником ГИБДД. Мужчина пришел в центр оформления ДТП и во время общения с полицейскими вел себя грубо и вызывающе.

Стартует вакцинация для пожилых

За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 480 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 078 035 человек, а выздоровевших — до 2 471 309 человек.



Зафиксировано 487 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 55 265 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 89 млн тестов на коронавирус, в том числе 494 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 656 105 человек.



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин собирается привиться от коронавируса. По его словам, Путин сам сообщит, когда вакцинируется.

Фото: kremlin.ru

В Минобрнауки заявили, что решение о продлении или завершении дистанционного обучения в вузах Москвы и Петербурга примут после новогодних каникул. Решение будет приниматься с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей и ректоров.

В России разрабатывают аналог препарата для лечения коронавируса, которым лечился Дональд Трамп. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил грант на разработку препарата для лечения новой коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.

В Центробанке считают, что кризис, вызванный пандемией, способствует «очищению» экономики. Аналитики сделали вывод, что закрываются наименее производительные предприятия, а высвободившаяся рабочая сила может быть задействована в более эффективном производстве.

В Томске начали готовиться к третьей волне коронавируса. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о закупке лекарств и о переоборудовании томского Дворца спорта в респираторный госпиталь «на всякий случай».



Фото: babr24.com

В Минобрнауки признали, что дистанционка плохо сказывается на качестве обучения.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о записи на вакцинацию от коронавируса жителей старше 60 лет. Записаться на прививку можно на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Новый штамм коронавируса повысит заболеваемость среди детей

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 80 788 307 человек, 1 764 872 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (19 134 976). На второй строчке — Индия (10 207 871), на третьей — Бразилия (7 484 285). Россия на четвертом месте (3 019 972, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 616 510).



Больше всего смертей зафиксировано в США (333 125). За ними следуют Бразилия (191 139), Индия (147 901), Мексика (147 901) и Италия (71 925).



С сегодняшнего дня китайские власти полностью прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса. Прекращение авиасообщения — временная мера, которая будет действовать до 10 января. Решение властей распространяется на китайские и зарубежные авиакомпании.



Фото: nasamoletah.ru

Британские ученые пришли к выводу, что новый штамм коронавируса может повысить заболеваемость среди детей. По словам исследователей нового штамма, дети более уязвимы перед ним, потому что новый вирус не связан с рецептором ACE2, это позволяет ему легче проникать в клетки организма.



Президент британской ассоциации отоларингологов (ENT UK) профессор Нирмал Кумардно рассказал, что одно из долгосрочных последствий COVID-19 — паросмия, или искаженное восприятие запахов. Чаще всего это проявляется у молодых людей и медицинских работников. Помимо паросмии, переболевшие сталкиваются и с долгосрочной потерей обоняния — аносмией.



В Германии объявили о переносе старта вакцинации от COVID-19 в нескольких районах из-за нарушения режима хранения препарата. Есть вероятность, что партия вакцины испорчена.

В США выявили махинации с получением вакцины против COVID-19. Там заявили, что сеть клиник Parcare, оказывающая медицинскую помощь в округе Ориндж, могла обманным путем получить препарат от COVID-19 и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата.

Фото: dw.com

В Бельгии визит «ковидного» Санта-Клауса в пансионат для престарелых Hemelrijck привел к заболеванию 121 пожилого человека и 36 сотрудников. Умерли 18 человек. После проверки выяснилось, что на мероприятии нарушались требования носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ольга Плешкова