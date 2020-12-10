Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до -14 градусов
В четверг, 10 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер слабый северо-западный с переходом на северо-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем максимальная температура составит 9—14 градусов ниже ноля. В Казани она будет колебаться от -9°С до -11°С. В Набережных Челнах — от -9°С до -13°С.
На дорогах возможно образование гололедицы.
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