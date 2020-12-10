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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до -14 градусов

05:30, 10.12.2020
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до -14 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 10 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер слабый северо-западный с переходом на северо-восточный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура составит 9—14 градусов ниже ноля. В Казани она будет колебаться от -9°С до -11°С. В Набережных Челнах — от -9°С до -13°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

На дорогах возможно образование гололедицы.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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