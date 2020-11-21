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Шойгу прибыл в Азербайджан

15:22, 21.11.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе 1
Шойгу прибыл в Азербайджан
Фото: mil.ru

В субботу российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла в Баку. Глава российского военного ведомства провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой минобороны республики Закиром Гасановым.

«Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты», — передает слова Шойгу «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Алиев же оценил трехстороннее соглашение России, Азербайджана и Армении. Он заявил, что документ «демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование».

Напомним, 10 ноября было заключено соглашение по Нагорному Карабаху, в результате которого Баку вернул под свой контроль ряд областей, а Россия ввела в регион миротворцев.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 ноя
    Надо полагать, теперь то, что осталось от НКР является федеральной территорией России под контролем Русской Армии?
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