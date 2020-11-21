В Карабах прибыл первый гуманитарный конвой МЧС

В Нагорный Карабах прибыла первая колонна МЧС России с гуманитарной помощью, сообщает ТАСС. Конвой отправился в Карабах 20 ноября.



«Первый гуманитарный конвой в составе пяти «Камазов» доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ», — сообщил собеседник агентства.

Фото: mchs.gov.ru

Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе. В его состав вошли представители МЧС России, МИД, ФСБ и других ведомств. Курировать работу центра будет Минобороны РФ.