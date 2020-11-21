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В Карабах прибыл первый гуманитарный конвой МЧС

12:32, 21.11.2020 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
В Карабах прибыл первый гуманитарный конвой МЧС
Фото: mchs.gov.ru

В Нагорный Карабах прибыла первая колонна МЧС России с гуманитарной помощью, сообщает ТАСС. Конвой отправился в Карабах 20 ноября.

«Первый гуманитарный конвой в составе пяти «Камазов» доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ», — сообщил собеседник агентства.

Фото: mchs.gov.ru

Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе. В его состав вошли представители МЧС России, МИД, ФСБ и других ведомств. Курировать работу центра будет Минобороны РФ.

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