18 ординаторов отправят в Альметьевск на помощь врачам из ковидного госпиталя

В Альметьевске студентов медвузов привлекли к работе с документами в период пандемии COVID-19. Они будут отвечать на звонки, принимать и выдавать документы.

Также для работы с пациентами в больницы направляют студентов медвузов старших курсов, прошедших инструктаж.

Фото: Минздрав РТ

Для помощи врачам в Альметьевске из Казани прибудут 18 ординаторов. Все они обучаются по целевому направлению и имеют право работать в первичной сети.

Ранее в Альметьевске для больных с вирусной пневмонией открыли дополнительный госпиталь.

