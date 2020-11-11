18 ординаторов отправят в Альметьевск на помощь врачам из ковидного госпиталя
В Альметьевске студентов медвузов привлекли к работе с документами в период пандемии COVID-19. Они будут отвечать на звонки, принимать и выдавать документы.
Также для работы с пациентами в больницы направляют студентов медвузов старших курсов, прошедших инструктаж.
Для помощи врачам в Альметьевске из Казани прибудут 18 ординаторов. Все они обучаются по целевому направлению и имеют право работать в первичной сети.
Ранее в Альметьевске для больных с вирусной пневмонией открыли дополнительный госпиталь.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым