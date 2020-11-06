В Альметьевске завершается реконструкция очистных сооружений

Фото: пресс-служба администрации Альметьевского района РТ

В Альметьевске реконструкция очистных сооружений находится на завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

На очистных сооружениях города внедрят современные системы биологической очистки сточных вод. В них применят технологии нитри- и денитрификации и биоудаления фосфора.

На данный момент на объекте построен новый узел механической очистки и проведены строительно-монтажные работы. Построены два дополнительных вторичных отстойника.

Фото: пресс-служба администрации Альметьевского района РТ

Работы на очистных сооружений Альметьевска проходят в шесть этапов. Средства выделены по адресной инвестиционной программе реконструкции городских очистных сооружений на 2018 — 2020 годы.

В осмотре объекта сегодня принял участие министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Фото: пресс-служба администрации Альметьевского района РТ

Напомним, что объект эксплуатировался без капитального ремонта более 45 лет. По плану работы должны завершиться в этом году.

