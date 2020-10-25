В Казани открыли мемориальную доску первому бурятскому ученому

В Казани на библиотеки КФУ открыли мемориальную доску в честь первого бурятского ученого Доржи Банзарова.

На церемонию приехали депутаты Госдумы Марат Бариев и Алдар Дамдинов, ректор Бурятского госуниверситета Николай Мошкин и кинорежиссер из Бурятии Олег Юмов и другие, передает пресс-служба КФУ.

Фото: media.kpfu.ru

Доржи Банзаров окончил казанскую гимназию в 1842 году, после чего он поступил в Казанский университет. На философском факультете первый бурятский ученый специализировался на восточных языках. Защитил кандидатскую диссертацию.