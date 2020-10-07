Песков заявил о нераспространении обязательств России по ОДКБ на Карабах

Россия, выполняя обязательства по Договору о коллективной безопасности, может встать на защиту Армении, но эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что у Москвы есть обязательства в плане обеспечения безопасности: если страна-член ОДКБ подвергается агрессии, нападению извне, то в этом случае страны — участницы договора обязаны встать на защиту такого государства.

realnoevremya.ru

«В данном случае речь-то идет об Армении, президент (Владимир Путин) четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — передает ТАСС слова Пескова.

Информация о том, что боевые действия идут на территории Армении, не подтверждается.

Сегодня президент России Владимир Путин впервые прокомментировал события в Нагорном Карабахе.