В Болгаре у памятника пограничникам установили скамейку с автоматами
В Болгаре возле памятника пограничникам появилась скамейка, дополняющая композицию монумента.
Скамейку окрасили в цвета пограничного столба, а поручни стилизованы под автоматы Калашникова.
Напомним, что сам монумент в честь пограничников всех поколений установлен в мае 2019 года. Его создали по инициативе руководителя районного общества ветеранов пограничных войск Рашида Зиатдинова.Общество Татарстан
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