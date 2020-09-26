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В Болгаре у памятника пограничникам установили скамейку с автоматами

19:18, 26.09.2020
В Болгаре у памятника пограничникам установили скамейку с автоматами
Фото: realnoevremya.ru

В Болгаре возле памятника пограничникам появилась скамейка, дополняющая композицию монумента.

Скамейку окрасили в цвета пограничного столба, а поручни стилизованы под автоматы Калашникова.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что сам монумент в честь пограничников всех поколений установлен в мае 2019 года. Его создали по инициативе руководителя районного общества ветеранов пограничных войск Рашида Зиатдинова.

Общество Татарстан
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