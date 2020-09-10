Минниханов назвал самый большой недостаток в системе здравоохранения Татарстана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов во время прямого эфира назвал самый большой недостаток в системе здравоохранения РТ:

«Это первичное звено и профилактика. Мы упускаем моменты, которые уже безвозвратны. За последние 5-6 лет построили более 500 ФАПов, провели ремонт ФАПов, которые в этом нуждались. Провели капитальный ремонт, привели в порядок все поликлиники. Но ФАП есть ФАП. Он может укол делать. Но должна быть более глубокая диагностика. Жители республики должны проходить диспансеризацию».

Глава РТ добавил, что Татарстан также заказал передвижные поликлиники, которые прикреплены к ведущим медцентрам. Они должны охватить всю республику.