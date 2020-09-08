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Сегодня в Татарстане снова будет летняя жара

05:29, 08.09.2020
Сегодня в Татарстане снова будет летняя жара
Фото: tatarmeteo

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный умеренный.

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха утром составит от +4 до +9 градусов, на западе Татарстана — до +13 градусов. Днем температура воздуха составит от +22 до +27 градусов.

В Казани максимальная температура воздуха днем составит +24..+26 градусов.

Общество Татарстан
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