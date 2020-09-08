Сегодня в Татарстане снова будет летняя жара
Сегодня, 8 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный умеренный.
По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха утром составит от +4 до +9 градусов, на западе Татарстана — до +13 градусов. Днем температура воздуха составит от +22 до +27 градусов.
В Казани максимальная температура воздуха днем составит +24..+26 градусов.Общество Татарстан
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