В прошлом Солнечная система могла иметь две звезды

Астрофизики из Гарвардского университета выдвинули гипотезу о второй звезде, которая находилась недалеко от Солнца. Это может объяснить существование множества комет на периферии Солнечной системы и вытянутую орбиту гипотетической девятой планеты.

Группа исследователей под руководством Амира Сираджа, предположила, что изначально Солнце сформировалось не в одиночку, а вместе со звездой такой же массы. Две звезды могли находится друг от друга на расстоянии 1 500 астрономических единиц, передает портал N+1.

Астрофизики убеждены, если их теория верна, то за орбитой Нептуна может скрываться множество неоткрытых карликовых планет. Ученые надеются их найти с помощью широкоугольного обзорного телескопа-рефлектора в Обсерватории Веры Рубин.