Роспотребнадзор Татарстана разрешил купаться на еще трех пляжах

Фото: МЧС по РТ

Роспотребнадзор дал положительное заключение на пользование водного объекта в рекреационных целях на несколько объектов. Санэпид заключение получил Нижнекамск (Красный ключ), Лаишево и Заинск.

На рассмотрение также находится заявление от Мензелинска. Остальные 13 мест для туристического отдыха на санэпидзаключение не заявлялись, заключений не имеют.

Всего Роспотребнадзор отобрал 397 проб воды из открытых водоемов.

«Нестандартных исследований по сан-химпоказателям — 19%, по микробиологическим — 6%. Это ниже, чем аналогические показатели в прошлом году. За неделю нестандартных показателей по микробиологии в водных объектов не выявлено», — сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

Ранее положительное заключение получил пляж «Камское море».