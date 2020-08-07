Здание бывшей поликлиники Соцгорода в Казани продают за из-за невостребованности

Фото: Реальное время

В Казани продают здание бывшей поликлиники «Соцгорода» — медсанчасти КАПО им. Горбунова. Пятиэтажное здание в центре Авиастроя, рядом со станцией метрополитена, на Копылова, 4а, собственник предлагает приобрести по цене 30,5 тыс. рублей за «квадрат», «ниже себестоимости строительства».

Владелец здания — АО «Центр подтверждения качества продукции и услуг», структура, некогда являвшаяся госучреждением, связанным с Росимуществом. Общая стоимость здания площадью 4 579 кв. м — 139,66 млн рублей. По мнению продавца, оно отлично подойдет «под офисный бизнес-центр, медицинский центр, апартаменты, коммерческое общежитие, фитнес-клуб». Продавец согласен на торг, «частичный бартер» либо долгосрочную аренду. «Здание поликлиники» продается вместе с земельным участком. Выйти на сделку с покупателем компания готова в течение полутора-двух недель.

Примечательно, что здание в прошло изъяли у медиков. До 2006 года здание на праве хозяйственного ведения принадлежало КАПО им. Горбунова, а арендовал его КДЦ Авиастроительного района, который обслуживал в рамках программы госгарантий — по полисам ОМС — почти треть тогдашнего населения Авиастроя. Но после того, как Росимущество по РТ в 2009 году забрало здание из хозяйственного ведения КАПО и передало в хозяйственное ведение ФГУП «Центр подтверждения качества продукции и услуг», у арендатора начались проблемы. В 2011 году новые хозяева подняли цену на аренду, по словам Латыпова, до неподъемной для медучреждения.

В 2016 году АО «Центр подтверждения качества продукции и услуг» попыталось подыскать нового арендатора на освободившиеся площади. В марте 2016 года был объявлен открытый аукцион на право заключения договора аренды, однако желающих платить за эти площади 1,6 млн рублей в месяц не нашлось. И в итоге опустевшее здание разграбили вандалы.

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