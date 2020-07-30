Туроператоры: «Туристы в Татарстане фактически получат скидку до 33%»

Фото: Роман Хасаев

Только «Мир» онлайн

В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал программу по развитию туризма в России, заявив о кешбэке для туристов от 5 до 15 тысяч рублей. Сразу же после этого выступления президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Госкомитету по туризму познакомить жителей республики с деталями этого уникального проекта.

Сегодня на пресс-конференции председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов разъяснил, как и в каких случаях татарстанские путешественники смогут вернуть себе деньги на счет.

Что нужно сделать, чтобы частично вернуть деньги за поездку по России:

Купить турпакет или проживание в классифицированной гостинице именно онлайн по карте «Мир».

Оформить покупку можно уже в августе, а заехать в санаторий или отель нужно не позднее 20 декабря этого года.

Сергей Иванов разъяснил, как и в каких случаях татарстанские путешественники смогут вернуть себе деньги на счет. Фото tatar-inform.ru

На карту вернется до 20% стоимости в течение пяти дней с момента оплаты (5 тысяч рублей — с 25 тысяч потраченных, 10 тысяч — от покупки в пределах 50—70 тысяч рублей, 15 тысяч рублей — от потраченных 70 тысяч рублей и более). Пробыть в отеле или санатории при этом нужно не менее пяти дней и четырех ночей.

Пользователям системы «Мир» не нужно заводить новую карту. Новичкам придется оформить карту в любом из банков, а потом зарегистрироваться на сайте системы в качестве участника программы лояльности. Иванов пояснил, что клиент ничего не теряет: если он решит отказаться от поездки, ему на карту вернут деньги с удержанным кешбэком.

Выбрать можно санаторий, гостиницу, речной круиз и даже ночевку в поезде — главное, чтобы операторы, у которых россияне совершат покупку, были классифицированными, несколько раз напомнил спикер. По его словам, 90% крупных отелей Татарстана прошли классификацию уже три года назад, когда проходил Кубок конфедераций. Татарстанцы могут приобретать турпакеты по республике. Есть и другие предложения: например, Татарстан + соседние регионы — «Великий Волжский путь: Казань — Йошкар-Ола — Чебоксары». Иванов пообещал большой выбор.

Руководитель ведомства сообщил, что выбрать туроператора или гостиницу можно будет вскоре на сайте Госкомитета РТ по туризму, а также на сайте sale.russia.travel и на страничке платежной системы «Мир путешествий».

Татарстанцы могут приобретать турпакеты по республике

Спешите выбрать и оплатить

Объем федеральных средств на всю страну для этой федеральной программы ограничен — 15 млрд рублей. Иванов не исключает, что желающих будет больше, чем лимит этой программы. Поэтому председатель порекомендовал действовать по принципу: «Кто первый встал, того и тапки» — нужно как можно быстрее определиться с туром, выбрать и оплатить», сразу же, как только комитет разместит данные об операторах у себя на сайте.

Иванов заметил, неважно, сколько туров и на сколько человек приобрел россиянин — хоть на пять человек за 25 тысяч рублей — кешбэк возвращается на покупку одним чеком — на карту того человека, который оплатил поездку. Но при этом длительность поездки — пять дней и четыре ночи — должна соблюдаться для каждого человека.

Кроме того, если турист совершает, например, покупки дважды свыше 50 тыс. рублей, в итоге максимальная сумма возврата не будет превышать 15 тыс. рублей — то есть с одного пакета за 50 тыс. вернется, как положено, 10 тыс. рублей, а за второй, равнозначный, — только 5 тыс. рублей.

К акции подключились уже многие регионы. Но часть из них, где сейчас и без того хорошая загрузка, присоединятся к программе только с 1 октября. К таким регионам относятся Алтай, Алтайский край, Калининградская область, Краснодарский край, Севастополь, Крым, Ставропольский край.

Гульнара Сафина добавила, что классифицированные гостиницы тоже могут самостоятельно на своих сайтах размещать информацию о возможностях программы «Кешбэк для туристов». Фото tatar-inform.ru

В Татарстане выгода для туриста вырастет до 33 процентов

Президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина добавила, что классифицированные гостиницы тоже могут самостоятельно на своих сайтах размещать информацию о возможностях программы «Кешбэк для туристов».

Турагентства не участвуют в этой программе: только туроператоры, уточнил во время брифинга президент Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов.

— Программа уникальна и тем, что в этом году Республика Татарстан разработала предложение «2+1». Если проанализируем: 5 тысяч от 25 тысяч — это 20%, то наши туристы фактически получают скидку 33%. В Татарстане действует предложение: если приезжают на пять ночей, фактически они могут жить здесь шесть ночей, заплатив только за четыре, — заметил Мифтахов, имея в виду программу отелей республики: одна ночь — в подарок.

Екатерина Аблаева