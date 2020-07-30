В Татарстане компания заплатит за дачу взятки миллион рублей

Мировой суд признал виновным ООО «Телеком-строй» в незаконной передаче 100 тыс. рублей государственному инспектору Нижнекамского отдела Ростехнадзора в ноябре 2018 года и оштрафовал его на сумму 1 млн рублей.



Пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщила, что исполнительный директор ООО «Телеком-строй» хотел с помощью взятки уйти от ответственности за нарушения требований проектной документации к зданиям и сооружениям.

«Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», — сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало 10 фактов об успехах и проблемах судебной системы в Татарстане.