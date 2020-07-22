Сравнение достопримечательностей Татарстана и мира и обмен опытом между районами РТ: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 22 июля

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов похвалил жителей дома по улице Ленина за красивые цветы, высаженные на участке. «Нинди матур гөлбакча!!!», — написал Фаттахов в «Инстаграме».

Руководитель Кайбицкого района Альберт Рахматуллин вновь проверил поля своего района. Сегодня на полях агрофирмы «Губена» приступили к уборке озимой пшеницы.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров показал подписчикам картинки, на которых сравниваются места Татарстана с мировыми достопримечательностями. Подписчики Гафарова согласились с тем, что лучше родного края ничего нет, однако одного подписчика позабавило сравнение Амазонки со Свиягой.

Глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин рассказал о предпринимателе из своего района, который приступил к строительству помещения по ремонту и мойке спецтехники.

Делегация Апастовского района прибыла сегодня в Дрожжановский район с целью обмена опытом. Впечатлениями от встречи поделился глава района Равиль Хисамутдинов. Он отметил трудолюбие дрожжановцев и заявил, что его поразили масштабы производства района.

Татьяна Леухина