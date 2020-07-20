Поздравления ветерана войны со 100-летием в Алькеевском районе и ремонт садиков в Чистополе: новое в «Инстаграмах» глав районов 20 июля

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов поздравил выпускницу актанышской школы с отличной сдачей экзамена по русскому языку. 11-классница Эльвина Мирзагаянова сдала ЕГЭ по данному предмету на 100 баллов.

Глава Алькеевского района Александр Никошин поздравил со столетним юбилеем жителя своего района — ветерана Великой Отечественной войны Хисматова Нургазиза Аглиулловича. В честь праздника для него также исполнили песню.

Руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов осмотрел сегодня, как проходит капитальный ремонт в детских садах №17 «Березка» и №23 «Сказка» в Чистополе и поделился с подписчиками фотографиями обновленных детских учреждений.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов рассказал подписчикам в сторис, с чего началось его утро понедельника. В ходе делового понедельника он поручил руководителям организаций, служб, министерств города продолжить работы по подготовке к отопительному сезону, снижению распространения коронавируса на территории района и выполнять все требования для того, чтобы снизить риски пожаров.