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Глава РФПИ прокомментировал обвинения Британии о «хакерских атаках» России

22:16, 17.07.2020
Глава РФПИ прокомментировал обвинения Британии о «хакерских атаках» России
Фото: pxhere.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал странным обвинения России в «хакерских атаках». Он обратил внимание, что обвинения прозвучали после того, как Россия объявила, что вполне вероятно может стать первой страной, получившей одобрение вакцины.

По словам Дмитриева, исследования российских ученых задокументированы. То, что они привели к разработке данной вакцины не вызывает сомнений.

Также в РФПИ считают российскую вакцину одну из наиболее эффективных в мире. Это позволит сотрудничать России с другими странами, передает RT.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) обвинил Россию в попытке украсть информацию о разработке вакцины от коронавируса в Великобритании, Канаде и США.

ОбществоМедицина Татарстан
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