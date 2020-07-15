Профессор КФУ объяснил, как правильно спасать утопающего

Заведующий кафедрой охраны здоровья человека ИФМиБ Казанского федерального университета профессор Тимур Зефиров рассказал о том, как правильно спасать утопающего.

«К утопающему подплывают сзади, обхватывают его в районе солнечного сплетения и, держа за правую руку, транспортируют к берегу. При этом надо следить, чтобы голова человека постоянно находилась над водой», — цитирует его пресс-служба КФУ.

На берегу нужно незамедлительно приступить к оказанию первой помощи. Сначала нужно очистить рот и дыхательные пути от посторонних предметов с помощью обернутого мягкой тканью пальца.

«Потом, если в легких есть вода, необходимо положить человека на свое колено животом вниз, чтобы голова свисала, и постучать между лопатками. Так жидкость будет вытекать из дыхательных путей и желудка», — сказал Зефиров.

Если человек находится в сознании, то его требуется переодеть в сухую одежду, согреть и вызвать скорую помощь. Если же человек не подает признаков жизни, то нужно незамедлительно начать делать сердечно-легочную реанимацию и искусственное дыхание методом «изо рта в рот».

С 1 июня по 14 июля в Татарстане зарегистрировано 40 происшествий на воде. 38 человек погибли, 10 были спасены. По словам главного госинспектора Татарстана по маломерным судам Юрия Венедиктова, за аналогичный период прошлого года на воде в республике погиб только 21 человек.