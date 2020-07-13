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В Казани продлили арест Роберту Мусину

16:40, 13.07.2020 2
В Казани продлили арест Роберту Мусину
Фото: Ирина Плотникова

В Казани продлили арест бывшему главе Татфондбанка Роберту Мусину. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского суда Казани.

По данным «Интерфакса», Мусин будет находиться под домашним арестом до 4 октября 2020 года.

Мусина обвиняют в шести эпизодах злоупотреблений полномочиями в коммерческой организации с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201).

Читайте о ходе расследования уголовного дела, которое ведут восемь следователей, в материале «Реального времени».

 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:10
    вот так и доживет.по-тихоньку до 100 летней годины.
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  • Анонимно 17:27
    Из зала суда освободят
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