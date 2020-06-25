В Татарстане раскрыто на четверть больше наркопреступлений

Заместитель начальника УНК МВД по РТ Кирилл Жданов рассказал о наркоситуации в республике.

По словам спикера, за 5 месяцев выявлено более 4 тысяч административных правонарушений: 244 факта хранения, более 4 тысяч фактов употребления. После административного наказания с данными лицами ведется дальнейшая работа. Их контролируют участковые, они стоят на учете у нарколога.

Всего правоохранители пресекли более 2 100 преступлений — это на четверть больше, чем в прошлом году.

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» раскрыты 10 преступлений и 80 административных правонарушений. Например, в Бугульме пожаловались на запах из квартиры. Сотрудники полиции выехали и все изъяли. А в Набережных Челнах граждане сообщили, что в одном магазине продается продукция с признаками пропаганды. На продавца наложили штраф, товар изъяли и уничтожили.

Особое внимание уделяется профилактике правонарушений. Антинаркотическая комиссия проводит акцию «Жизнь без наркотиков». С 1 по 27 июня проводятся видеоконференции и конкурсы. Всего в акции приняли участие более 50 тысяч подростков республики.

Ранее заместитель начальника УНК МВД по РТ Кирилл Жданов рассказал, что полицейские Татарстана перекрыли 34 канала поставки наркотиков с начала года.

